Bloqueo político y mental

En esta oportunidad, el motivo es la permanencia ilegal e ilegítima en funciones de las altas autoridades del Órgano Judicial. Es cierto que la elección de magistrados no solucionará la crisis de la justicia; no resolverá el hacinamiento carcelario ni erradicará el abuso aberrante de las detenciones preventivas; no aniquilará la corrupción de jueces, fiscales ni policías; pero no es motivo suficiente para que las autoridades gubernamentales hayan tenido una actitud pasiva y hasta sospechosa en todo este desconcierto.