Bolivia, en su tercer intento de industrializar el litio enfrenta cinco obstáculos

El convenio (no contrato) suscrito contempla una inversión de $us 1.000 millones del socio chino para la implementación de dos plantas industriales, cada una con una capacidad de 25.000 t año de Li2CO3 grado batería. CBC participará en las fases de explotación, industrialización y comercialización de las baterías, de acuerdo con información oficial, que proyecta también la exportación de baterías desde el primer trimestre de 2025.

“Nos arriesgamos mucho si es que no avanzamos añadiendo valor a nuestra producción. China está hoy a la vanguardia en la tecnología de baterías de litio, pero eso no quiere decir que Norteamérica y Europa no estén avanzando en esa línea”, aseveró.

El primero es que, tras alcanzar un pico máximo de, la tonelada de carbonato de litio descendió a unos $us 57.000, y continúa bajando, aunque sigue por encima del promedio de $us 14.392 de 2021, reportó la agencia internacional de precios Fastmarkets.

“El convenio con los chinos es para sacar materia prima. Ellos harán las baterías en China, no en Bolivia”, sostuvo Padilla, ex secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa Cruz.

“Si nuestro proyecto no avanza, es por estas diferencias internas en todas partes que no permiten dar un paso seguro (...) y porque no se tiene claro hacia dónde se está yendo, no hay una estrategia única y transparente (...). Las posiciones deberían converger hacia un mismo objetivo”, remarcó Córdova.