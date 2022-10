Bolivia exporta el 50% de su etanol mientras importa más combustibles fósiles

Fuentes del sector agroindustrial denotan que la tarea pendiente sigue siendo la falta de voluntad del Gobierno para apostar de manera plena por el bioetanol, un aditivo que en la coyuntura actual de volatilidad del precio del petróleo, puede reemplazar el consumo y sustituir las importaciones de gasolina y diésel que, de enero a agosto de este año, con cifras del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), exceden los $us 2.778 millones. En 2021, en igual periodo, superó los $us 1.042 millones.

Argumentaron que en 2018 -cuando se lanzó el proyecto etanol- el precio del barril de petróleo fluctuaba entre $us 45 y 50. Hoy el barril se cotiza en $us 80 y hace un mes alcanzó los $us 100. “Llama la atención que YPFB importa un litro de gasolina, puesto en las principales ciudades del país a más de Bs 10, cuando el etanol vale casi la mitad (Bs 4,80). Se mezcla un 8% de etanol a la gasolina y no en todo el país, solo en el 80% del territorio nacional. La norma vigente obliga a YPFB hacer una mezcla del 12%. Si la proporción de mezcla pasa del 8 al 12%, ese 4%, significa 80 millones de litros al año y, en valor, un ahorro de $us 40 millones en la chequera estatal por sustituir importación de combustibles”, anotaron las fuentes, que pidieron la reserva de su nombre por temor a represalias.