Bolivia recibe menos regalías mineras por debilidad frente a las cooperativas, según expertos

El valor de las regalías que recibe Bolivia por la explotación de sus minerales crece, pero no en la proporción en la que aumenta la producción y las exportaciones del sector, lo que muestra una debilidad institucional para hacer cumplir la normativa vigente. El recurso natural donde más dinero pierde el Estado es el oro, por el que no se llega a pagar el 2,5% mínimo que dicta la ley.

Por su lado, las regalías que reciben gobernaciones (85%) y municipios productores (15%) como compensación por la explotación de los recursos minerales, metálicos y no metálicos aumentaron en 33%, de $us 178,8 millones a 238,1 millones.

La pasada gestión, el valor de las exportaciones auríferas se elevó en 17%, de $us 2.534 millones a 3.007 millones; mientras las regalías que dejaron aumentaron en 5,5%, de $us 59,8 millones a 63,2 millones.

“Si se han exportado $us 3.000 millones, el 2,5% llegan a ser –si no me equivoco– unos $us 66 millones, pero se registró menos, unos $us 60 millones. Eso se debe a que ese oro se ha vendido en el interior del país”, aseveró.