Cañeros dicen que el Estado solo compró la cuota mínima de etanol

Las negociones entre el Gobierno y la industria cañera para definir nuevas cantidades de etanol y precio comenzaron mal. El Ministerio de Hidrocarburos y Energía cerró su postura afirmando que no incrementará el precio del aditivo de origen vegetal. Los cañeros y los ingenios exigen un pago adicional de 0,10 centavos de dólar.



Los industriales y cañeros justifican este incremento ante la elevación de sus costos.



Incluso observan que el Estado, durante los primeros cinco años, no cumplió con la compra de etanol pactada en los contratos firmados con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). De hecho, aseguraron que la compañía adquirió 180 millones de litros de los 212 millones comprometidos para este año.



Reunión



El martes el sector cañero y los ingenios que producen etanol sostuvieron una reunión con el Ministerio de Hidrocarburos para definir las nuevas cantidades que se requerirán en el próximo año.



Esa cartera de Estado rechazó cualquier incremento, pero se mostró a favor de subir el requerimiento, con un costo estable.



Carlos Alberto Arnez, presidente de la Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol) , dijo que la reunión fue tensa porque el ministro del área se mostró reacio a debatir algún tipo de modificación del precio.



Desde el sector se pide un incremento de 0,10 centavos de dólar por litro. Actualmente, el Estado paga 0,69 centavos por el aditivo de origen vegetal.



“Unilateralmente, el ministro dijo que no pueden subir el precio. Pedimos 0,10 centavos de dólar al precio que tenemos actualmente, pero nos ha sorprendido la respuesta del ministro. Se ha cerrado esa negociación”, señaló.



Lo preocupante, según el productor, es que desde que comenzó el proyecto la estatal ha venido incumpliendo los requerimientos. YPFB había establecido un volumen de 212 millones de litros.



“Nos sentimos bien decepcionados con el ministro Franklin Molina. Siempre quiso consensuar, incluso el ministro de Economía (Marcelo Montenegro) estaba estudiando una contraoferta, pero el ministro Molina se cerró”, dijo.



En esa línea, el presidente de la Unión de Cañeros Unagro, Beltrán Flores, lamentó la actitud del Gobierno y adelantó que el sector está en situación de emergencia.



El productor sostiene que el Gobierno importa gasolina por Bs 10 el litro, y no quiere gastar (incluyendo el incremento planteado) Bs 5,20 por litro de etanol.



El productor sostiene que es necesario un ajuste porque los costos de los productores han subido, en especial la mano de obra, los insumos y la compra de equipos, que se hace en dólares, moneda que en el mercado tiene una cotización superior a la oficial.



El espacio de diálogo con los representantes del sector cañero y los ingenios azucareros no está cerrado, pero el Estado y los bolivianos no están en condiciones de asumir un incremento en el precio del etanol, afirmó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.



Recordó que en los últimos años las compras de etanol que YPFB realizó al sector privado se incrementaron en 172%.



Adams Hurtado Morales, director general de Industrialización y Refinación de esa cartera de Estado, dijo que el sector propone un incremento a pesar de que la tendencia del precio internacional del etanol es a disminuir por debajo del precio actual.



Aclaró que los volúmenes establecidos con los ingenios para el 2023 son de un mínimo de 175 millones de litros y un máximo de 206 millones de litros, “esto ha sido consensuado, estimamos cerrar el año con 183 millones de litros”.



“El 2023 ha sido el año del sector productor de etanol en el país”, dijo.



El funcionario, calcula el Estado, compró 525 millones de litros desde que comenzó el proyecto.