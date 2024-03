-La sequía golpea con dureza al agro, poniendo en riesgo la producción de alimentos y la seguridad alimentaria del país. En este contexto desafiante, surge la propuesta de eximir del pago del IVA a las empresas importadoras de insumos agrícolas.



-Un salvavidas en tiempos de sequía. La medida busca aliviar la carga financiera de las empresas que adquieren estos productos, que luego son distribuidos a los productores a través de líneas de crédito. Sin duda, una política que aportaría oxígeno a un sector que atraviesa una tormenta por la escasez de dólares que encarece la importación.



-Más allá del IVA. Sin embargo, la exención del mencionado impuesto no es una solución mágica. Es necesario ir más allá y ofrecer estímulos fiscales e invertir en tecnología y genética, clave para aumentar la producción, ser más eficientes y amigables con el medioambiente. No olvidemos que "sin bosque no hay producción y sin agua no hay vida".