Carlos Garibaldi:“Hoy la matriz energética global depende hasta un 65% de hidrocarburos”

El conflicto bélico en Europa amenaza todos los sectores y profundiza la crisis energética. La industria del petróleo y gas afronta un “mar tormentoso”, reflejado en desafíos para adaptarse a la transición energética, que ha cambiado de ritmo, pero no de rumbo, aseguró Carlos Garibaldi, secretario ejecutivo de la Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (Arpel) en diálogo con Grupo EL DEBER.

_¿Cómo está la industria petrolera ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania? La invasión de Rusia a Ucrania, inicialmente pretendiendo un rápido cambio de régimen, se ha estancado en una guerra que parece de largo aliento. Lo que pudo haber sido un incidente coyuntural se ha transformado entonces en un nuevo statu quo estructural. El peso propio de la industria hidrocarburífera rusa, hoy parcialmente excluida del mercado mundial debido a las sanciones aplicadas, ha provocado naturales aprehensiones sobre seguridad energética, especialmente en los países europeos, y una escalada de precios del crudo y del gas. Esa es la oportunidad que tenemos como región, la de atender a esa brecha entre demanda y oferta en un ciclo de precios favorables a los productores. Pero si bien esa disrupción puede haber alterado el ritmo de la transición energética, no ha variado su rumbo. La transición debe continuar como imperativo global para aminorar los impactos del cambio climático.

_¿En qué volumen y porcentaje han crecido la producción de gas natural y petróleo en los últimos años?

El petróleo y el gas han registrado dinámicas diferentes en los últimos años. En particular, porque las cuarentenas y la pandemia afectaron más a aquellos usos vinculados al transporte, lo cual lógicamente recae más sobre el consumo de petróleo.

Por otra parte, los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania afectarán más al mercado de gas natural. En ambos casos, la demanda global cayó considerablemente durante 2020, para ya en 2021 iniciar la senda de recuperación hacia sus valores de tendencia de largo plazo. En el caso del petróleo y a nivel global, la caída de la demanda en 2020 estuvo alrededor del 9%, para rebotar un 6% en 2021.

Por ende, en 2021 la demanda estuvo entre un 3 y 4% por debajo de los valores de 2019. En cuanto a la región, la caída fue aún más pronunciada en 2020, cayendo alrededor del 12% para recuperarse un 10% en 2021, por lo cual, si bien la volatilidad fue mayor, la demanda en 2021 se ubicó alrededor del 3% por debajo de 2019, en línea con la tendencia internacional.

Desde el punto de vista de la producción de crudo y más allá de la distorsión generada por la pandemia, existen desempeños muy disímiles.

Brasil, con el desarrollo del Presal en el offshore, ha logrado incrementar consistentemente su producción en los últimos años, la cual ronda los 3 millones de barriles día, que representan alrededor del 35 al 40% de la producción de la región. Por su parte Argentina, con el desarrollo de Vaca Muerta, también ha logrado incrementar su producción en los últimos años. Por último, Guyana, la nueva provincia petrolera, ya está aportando más de 100.000 barriles/día de producción offshore y su producción seguirá creciendo en los próximos años, ya que sus campos se encuentran en pleno desarrollo.

En el otro extremo tenemos a Venezuela con las reservas de petróleo más grandes del mundo; su producción se ha reducido un 70% en los últimos cinco años, situándose actualmente en los 650.000 barriles por día aproximadamente. En el caso del gas natural, también a escala global, la caída en 2020 fue menor al 3% y su rebote en 2021 alrededor del 4,5%, por lo que en 2021 la demanda fue casi un 2% mayor que en 2019.

A escala regional la caída en 2020 estuvo alrededor del 8%, recuperándose en 2021 cuando se volvieron a alcanzar los valores de 2019.

Desde el punto de vista de la producción gasífera, sí se ha notado cierta caída en los últimos años, en particular por la declinación de la producción en algunos países clave como Trinidad y Tobago, Bolivia, Venezuela o México, la cual no es compensada por países de mejor desempeño reciente, como Argentina.