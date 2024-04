Deforestación: El Piraí perdió un 62,65% de bosques ribereños y el Río Grande un 34,65%

Los datos fueron divulgados durante Foro Metropolitano Santa Cruz, realizado el 22 de marzo, donde el gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, habló de la necesidad de encarar planes conjuntos, con los municipios de la Región Metropolitana, para restaurar los corredores verdes y proteger las cuencas hidrográficas, que han quedado vulnerables ante la creciente deforestación. El riesgo de inundación es latente si no se ejecutan planes de reforestación y proyectos de reforzamiento de los defensivos.

En el caso del Río Grande fueron desmontadas 4.412 hectáreas (34,65%) y quedan 8.322 hectáreas (65,35%). “Uno puede decir que un 34,65% es un porcentaje menor, pero cuando se viene el río con 11 metros de altura queda demostrado que no es así ”, dice Aguilera.

El informe muestra la situación de vulnerabilidad de ambas cuencas, pero, además, una violación a la Ley del Plan de Uso del Suelo (PLUS) , a la Ley Forestal que protege la servidumbre ecológica de los ríos, entre otras normas.

La emergencia se produjo como consecuencia de un sembradío de yuca que llegó hasta la faja del río y vulneró un dique de protección. El yucal no abarcaba más de 1.000 metros cuadrados , pero terminó eliminando 900 metros de dique y exponiendo a más de 300 familias, manifestó el gobernador.

“Esto (las emergencias en el río Grande) nos lleva a un análisis de las situaciones de emergencia que acaban de pasar. S on la consecuencia de la no administración de manera responsable de los recursos medioambientales en la Región Metropolitana y fuera de ella”, complementa Aguilera.

Señala que existen normativas, como la Ley 1434, que permiten al municipio cruceño tener control sobre las actividades que se realizan en el río Piraí, dentro de su jurisdicción, pero las cosas no se toman en serio y no se regulan actividades, como la extracción de áridos y agregados, que se acopian en las orillas del río, y cada vez se abren nuevos caminos sobre el cordón. “Así comenzó el Ambrosio Villarroel y ahora tiene nueve puntos de salida del transporte. Eso lo tiene que controlar el municipio y no necesita una ampliación de la mancha urbana para tener tuición”, dice.