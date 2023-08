DGAC pide a Amaszonas acordar con su arrendatario para reponer las matrículas

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dice que la tutela de Amparo Constitucional en favor de la aerolínea Amaszonas establece no dar curso a la reposición de matrículas hasta que no se consiga el consentimiento del dueño de las aeronaves.

Cabe recordar que el 31 de julio, la DGAC notificó a Amaszonas la desmatriculación de las aeronaves, CP-3145, CP- 3142, CP-3135 y CP3171, de propiedad de la empresa irlandesa GY Aviation Lease 1816 Co. Limited, con quienes la compañía aérea privada tiene una deuda de $us 17 millones.

Respecto al tema del contrato, en criterio del especialista, no existe una escritura entre el lessor y Amaszonas y al no existirlo no hay arrendamiento y, por tanto, no puede Amaszonas inscribir o tener matrículas de aeronaves que no tienen un contrato de respaldo.