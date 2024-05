El consumo interno superará la producción de gas y desde 2030 se deberá importar

De la Fuente puntualizó que el precio del gas para el sector industrial boliviano ronda los $us 1,70, (MMBTU) mientras que, en Sao Paulo o Buenos Aires, el hidrocarburo se cotiza entre $us 12 y 15.

Para el ex ministro de Hidrocarburos y analista, Álvaro Ríos, el problema actual no es una ecuación solamente del gas, sino es una ecuación de la energía boliviana, que de ser un exportador neto pasará a ser importador, debido a que no se realizaron los ajustes necesarios al marco regulatorio del sector hidrocarburos, para gestionar mayor inversión privada en el sector de exploración.

“ El país va a seguir importando gasolina , diésel, GLP y gas natural por los próximos 40 años y no podemos darnos el lujo, a partir de 2028 en adelante, importar toda esa cantidad de energía. YPFB no tiene los recursos para hacer la exploración que el país necesita; necesitamos perforar seis, diez, veinte pozos al año y YPFB perfora dos o tres”, lamentó Ríos.

El analista no pierde las esperanzas que “algo maravilloso ocurra”, como una nueva Ley de Hidrocarburos que remunere a las empresas que invierten en Bolivia a $us 80 el barril de crudo, para evitar pagar a los importadores los mismos $us 80. “A los productores nacionales, incluyendo YPFB, Andina, YPFB Chaco, les remuneramos a 27 dólares el barril, me parece el cuento del perejil, importo perejiles a cien y pago al productor nacional a veinte”, agregó.