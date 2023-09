El ritmo en la compra de oro por el BCB no evitará caída de las RIN, hacen notar analistas

De acuerdo con el último reporte de las Reservas Internacionales del BCB , al mes de abril las Reservas Netas (RIN) estaban en $us 3.158 millones, divididas en reservas brutas de oro por $us 2.757 millones, 310 millones en divisas (dólares) y 54,4 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG). Según la Ley 1503, el BCB deberá contar como mínimo 22 toneladas de oro en sus bóvedas.

Para el economista Jaime Dunn, la Ley del Oro ha sido un fracaso, ya que no se están reforzando las RIN. “Lo que podemos ver es que si la compra de oro continúa de esa manera, se va a entre cinco a siete años reponer las reservas. El otro tema es que hay mucho secreto en todo esto, no está claro cómo han monetizado las reservas. Puede ser que las han vendido o puede ser que simplemente han hecho una operación financiera (...), indicó, a tiempo de mencionar que, con el uso de los DEG, por $us 470 millones, el Gobierno habría gastado $us 1.500 millones de las RIN para pago de deudas, principalmente la externa.