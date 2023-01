Fernando Romero: “En Tarija muchos economistas se dedican al contrabando por falta de empleos”

_ ¿Cuál es la situación laboral de los economistas en Tarija? Los economistas estamos pasando un momento muy complicado, en realidad la mayoría de los profesionales a nivel departamental. La crisis económica ha sido agobiante para nosotros y muchos hemos tenido que trabajar directamente no de la profesión, sino en otras actividades. Muchos colegas están en la economía informal, en el contrabando y en otras actividades que no son precisamente de la profesión, pero hay que ser realistas y conscientes de que la economía privada en Tarija es muy pequeña. Todavía dependemos del sector hidrocarburos y estamos en un contexto muy complicado porque la inversión pública no es suficiente.

_¿A cuánto asciende la tasa de desempleo del sector en Tarija?

Creo que estamos cerca de un 40% de desempleo; es decir, si tienen trabajo no es lo mismo a empleo. Muchos no están bajo contrato y no están ganando quizás el salario mínimo nacional. No tienen estabilidad laboral porque el sector público y privado no están ofreciendo eso. Entonces el 80% de la economía tarijeña está en la economía informal. Ya se puede imaginar que muchos de los colegas economistas están en subempleo o autoempleo.