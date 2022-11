FMI anticipa una caída más profunda en la producción de hidrocarburos de Bolivia

La matriz de evaluación de riesgos de la financiera global establece además una probabilidad “media” de que no se descubran nuevos yacimientos de gas. “La producción de los campos existentes está declinando y el éxito de las actividades de exploración en curso es incierto”, indica el Fondo, en un documento publicado el 1 de noviembre.

“Con elevados tributos para explorar y con elevados subsidios al mercado interno no es posible hacer exploración” en Bolivia, aseveró Álvaro Ríos, ex ministro de Hidrocaburos.

El Instituto Nacional de Estadística reportó que la obtención de petróleo condensado (que se extrae del gas) se redujo en 39% en los últimos siete años, de 18,43 millones de barriles en 2015 a 11,43 millones de barriles el año pasado. De forma paralela, el valor de las importaciones de combustibles se disparó en los últimos seis años, de $us 655 millones en 2016 a $us 2.120 millones en 2021.

Este año, según proyecciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), este monto ascenderá a $us 3.000 millones.