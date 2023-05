Gestora Pública toma el control pleno en medio de dudas de los aportantes

Otras personas hicieron notar su malestar por la imposibilidad de poder cobrar sus pensiones del mes de abril y algunas que hace unos días habían empezado en las AFP sus trámites jubilatorios se encontraron con la sorpresa de que todavía dicha información no llegó a la Gestora Pública, por lo que deberán esperar algunos días más para hacer el respectivo seguimiento.

“Esta situación provoca un atraso en el cobro retroactivo de las personas que no podrán acceder al pago de mayo y deberán esperar recién un cobro en junio. En este primer día hubo muchas dudas y desinformación por parte de los empleados de la Gestora. La explicación que dan es que si no se puede realizar algún trámite, se debe a que la información proporcionada por las AFP aún no llegó. Algo que desde hace mucho se debió prevenir”, observó Villarreal.