Gestora Pública y desconfianza...las salidas al conflicto

Personeros del gobierno, aceptaron que estamos atravesando una crisis de liquidez más no de solvencia, pero no nos dijeron que, si no contamos con dinero para pagar nuestras obligaciones inmediatas, el paso siguiente es prestarnos más plata (si podemos) o rematar nuestros bienes o las joyas de la abuela. De hecho, debido a la falta de dólares en el mercado, el gobierno, silenciosamente ya monetizó los Derechos Especiales de Giro por debajo del mínimo exigido, lo que quiere decir que, no sólo que ya no contamos con DEGs en las reservas internacionales (sólo hay 39 millones), sino que ahora pagaremos un interés adicional, equivalente a 11 millones de dólares año (el 8 de febrero de este año los DEGs, como parte de las RIN, alcanzaban a 538 MM). Entonces, ¿quién nos asegura que no utilizarán los fondos de ahorro de los bolivianos para alimentar al monstruoso Estado?