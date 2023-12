Intervención y muerte en Banco Fassil

El 7 de marzo de 2023 vio la luz la nueva app de Banco Fassil. El problema fue que la renovación llegó con tropiezos y varios usuarios reclamaron que no podían hacer sus operaciones habituales.

A la par de las fallas en su banca móvil, vía WhatsApp empezaron a circular mensajes de una supuesta iliquidez y entre ellas, una resolución de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a Banco Fassil por otorgar créditos a prestatarios o grupos vinculados con la entidad. Las demás entidades financieras no se quedaron de brazos cruzados y arremetieron ofreciendo sus servicios.

Fueron seis semanas de zozobra para los 1,2 millones de clientes del quinto banco más grande de Bolivia, con activos por más de $us 2.000 millones. Al 31 de marzo, la cartera total era de $us 2.897 millones, con cartera vencida+ejecución de $us 46,5 millones.