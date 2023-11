La falta de recursos y pugnas políticas limitan ejecución de la inversión pública

Dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) para el 2023, la administración del presidente Luis Arce programó una inversión pública por $us 4.006 millones. De esta cantidad, según este documento, $us 1.671 millones fueron asignados para al sector productivo; mientras que $us 1.024 millones para el sector social.

Y otros $us 959 millones se programaron para infraestructura. Además, el Gobierno anotó $us 352 millones para el sector multisectorial. Según el Poder Ejecutivo, estos recursos son para financiar “proyectos estratégicos que se ejecutarán en los nueve departamentos del país en beneficio de sectores productivos y población en general”.

“Cabe mencionar que, la ejecución en 2022 fue del 52,52%, la más baja después de 2020, cuando se destinó un presupuesto de $us 5.215 millones y se ejecutó el 34,21%. Mientras que en 2019 se ejecutó el 70,8% de los $us 5.323 millones destinados”, señala la entidad privada.

“Van dando cuotas de desembolso mensual. Piden 100, no le atenderán los 100, le dan menos, y no a la fecha prevista”, detalló.

“Estamos viendo que no hay dólares. No pudieron colocar los bonos del Tesoro General de la Nación (TGN) y eso se está mostrando ahora, no hay circulante en las calles, la gente se queja, reclama eso con justa razón y eso es una muestra clarísima de que no hay plata”, aseguró.