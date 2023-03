La Gobernación cruceña no recibe ni el 3% de los recursos por impuestos a hidrocarburos

En busca de tener una respuesta por los constantes recortes de recursos, el funcionario indicó que enviaron varias cartas al SIN, pero que hasta el momento no tuvieron una respuesta técnica del por qué ha disminuido el IEHD.

“Estos recortes se deben a la falta de liquidez. Hay una menor producción de hidrocarburos; y por ende, de sus derivados eso con seguridad repercute en las cuentas finales. Pero esa explicación no la tenemos de Impuestos”, observó el funcionario.

Sobre el tema, Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, sostuvo que todos los impuestos ligados a los hidrocarburos registran una reducción constante y gradual y eso no tiene otra explicación que la caída de los precios internacionales y especialmente la reducción de la producción, principalmente gasífera.

“Hace unos 10 años que vengo alertando que si no se trabajaba en un programa serio de exploración y perforación en busca de desarrollar nuevos campos gasíferos nos íbamos a encontrar con este panorama en donde los recursos para las gobernaciones, municipios y universidad cada vez son menores”, remarcó Ríos.

El economista Germán Molina, subrayó que no se puede pretender mantener los mismos valores de 2006 a 2016; es decir, en plena bonanza, cuando los precios internacionales y los grandes volúmenes de exportación de gas natural generaban ingresos importantes para la renta petrolera que se distribuía en los diferentes niveles de gobernación del país.

Molina puntualizó que no se aprovechó ese gran ingreso de recursos para que desde el Gobierno central se impulse un gran proyecto de exploración al frente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, en su repaso sobre la situación de la economía nacional sostuvo que, en la primera etapa de Gobierno del MAS, entre 2006 a 2019 se generó una renta petrolera acumulada por $us 37.500 millones, el pico más alto de la renta se registró en 2014 con $us 5.489 millones; sin embargo, en los próximos años descendió porque no se hicieron inversiones en exploración y desarrollo de campos para mantener el nivel de producción.