La producción boliviana se alista para la prueba ambiental de la UE

Unos más que otros, los productores de madera, café y cacao de Bolivia se preparan para cumplir los nuevos requisitos establecidos por la Unión Europea (UE) para luchar contra la deforestación importada y para reducir su impacto ambiental en los bosques, más aún cuando la norma dispone que no podrán ingresar a ese mercado productos que provengan de zonas deforestadas luego de 2020.

“Esta nueva normativa va a tener un impacto significativo en las exportaciones no solo bolivianas , sino de toda la región, en particular de los países productores de materias primas”, afirma el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco.

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, califica la medida como “preocupante”, no solo porque la exigencia de demostrar la “no deforestación” será retroactiva y contará a partir del 1 de enero del 2021, si no porque “la lista de productos con tal restricción podrá ser revisada y ampliada a otros bienes a más tardar el 30 de junio de 2025 ”.

Las exportaciones a la eurozona sumaron el año pasado $us 1.008 millones y representan el 7,3% del total de las ventas bolivianas al mundo, un 10% si no se incluye al gas natural. Los bolivianos envían a ese bloque 252 tipos de productos, entre los que destacan maderas, café, torta de soya y derivados, cueros de bovinos, quinua, frijoles, chía, minerales y alcohol etílico, de acuerdo con un informe del IBCE basado en datos del Instituto Nacional de Estadística.

El informe del IBCE detalla que el año pasado 42 tipos de productos bolivianos ya se podían incluir en la nueva regulación, productos que representan un valor de $us 41,63 millones. En este grupo están maderas, aserrines, tableros, muebles, puertas, ventanas, cafés y torta, harina y residuos de aceite de soya, entre otros.

Jorge Ávila, presidente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), subraya que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) tendrá un rol fundamental en la obtención de certificaciones que avalen que no hubo deforestación en la producción de madera o en la obtención de productos agropecuarios.

Ávila, representante de uno de los sectores más avanzados en materia de trazabilidad, precisó que desde 1997 los asociados a la CFB aplican un sistema de manejo de bosques probado no solo por el Gobierno sino también por organismos internacionales.

Solo de opera en una de esas partes por año, donde se cortan las especies que tengan un diámetro mínimo permitido por norma y que hayan llegado al fin de su ciclo reproductivo. Las otras 19 partes no se tocan y se regeneran naturalmente. “ El promedio de aprovechamiento por hectárea es de tres a cuatro árboles, por eso no se habla de deforestación”, subrayó Ávila.

El dirigente destaca que preparan los documentos para demostrar que ya no producen café en zonas deforestadas. “Lo que estamos haciendo ahora sembrar nuevas variedades de café en parcelas que ya han cumplido su ciclo de producción (entre 7 a 10 años). También estamos trabajando en la plantación de especies forestales que se adaptan con el café”, precisa.

Elías Coarite, dirigente de la Asociación Montaña Verde, coincide en que el cultivo bajo la sombra de árboles es una práctica que se extiende y que agrega mayor valor a la producción orgánica y de calidad del sector. “Nosotros no practicamos el chaqueo, tenemos una buena convivencia con la naturaleza”, subraya el productor.

De acuerdo con Chinchero, las cooperativas que son parte de Comercio Justo, coordinadora que opera en Caranavi, la mayor zona cafetalera de Bolivia, cuentan con tres certificaciones internacionales que avalan no solo la calidad y el origen orgánico del grano, si no que respaldan que en esta producción no se talan árboles.