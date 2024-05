Las claves de la inversión china en el negocio del litio boliviano

Un aspecto que en la actualidad impulsa a que las grandes empresas mineras aceleren el ritmo de las fusiones en busca de participar en el mercado de los recursos evaporíticos, así desde 2021 las fusiones y adquisiciones de nuevos yacimientos de litio ascendieron a 188 casos, con un desembolso que sumó los $us 5.361 millones.

La infraestructura



Para Longgang, otro de los aspectos que se debe contemplar es la infraestructura que de alguna manera determinará la escala productiva.



La preocupación china son las vías de comunicación (transporte), la dotación de energía (electricidad o gas) y de agua.



En este sentido se trasladó la inquietud a Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos y Energías, que sostuvo que hay trabajos de perforación que buscan garantizar la dotación de agua, insumo clave para el sistema de EDL.



En cuanto a la energía Molina indicó que se está trabajando en diferentes alternativas que contemplan la implementación de ductos que permitan el traslado de gas para alimentar la futura planta de litio que se vaya a construir en Potosí.



Ante la consulta de Willy Fernando Esquivel, encargado de las obras civiles en YLB, y que formó parte de los técnicos bolivianos que llegaron hasta la China, sobre la cantidad de agua que Citic Guoan necesitará para su proceso industrial.



Longgang sostuvo que el uso industrial del agua será limitado a la cantidad del volumen de producción y a manera de ejemplo detalló que, para unas 15.000 toneladas de carbonato de litio, se precisan un 5% de agua.



También adelantó que luego de los trabajos de análisis que realizaron en el salar de Uyuni, el 30 de mayo van a presentar un informe sobre las reservas de agua que hay en la zona donde se proyecta construir la planta industrial del carbonato de litio.



Modelo de negocio



Luego de estar en el altiplano chino con temperaturas de no más de 15 grados, nos trasladamos a la húmeda y tropical Xinyu, una ciudad del centro sur de China.



Ahí representante de la empresa Ganfeng Lithium presentaron el perfil de la compañía y mostraron gran interés por los salares de Potosí y Oruro, a tiempo de llamarles la atención de porque Bolivia sigue rezagada en comparación con Chile y Argentina. Ya Ming, ingeniero superior del Grupo de Ganfeng Lithium, sostuvo que la firma es la mayor productora de mundo en cuanto al litio metálico y el mayor proveedor chino de compuestos de litio.



También precisó que cuentan con la tecnología industrial para la extracción de litio desde salmuera, extracción de litio a partir de minerales y recuperación de litio a partir de reciclaje.



Tras conocer el escenario del litio en Bolivia, a partir de un informe preparado por los técnicos de YLB y del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, desde Ganfeng Lithium, consultaron sobre el modelo de negocio vigente en Bolivia y preguntaron que ganaría una empresa china si optará por invertir en el mercado boliviano.



Los técnicos bolivianos explicaron que actualmente está vigente un modelo soberano de extracción, producción y venta de carbonato de litio.



Pen Aiping, ingeniero superior del Grupo de Ganfeng Lithium, sostuvo que respetan el modelo soberano que propone Bolivia y que estarían dispuestos iniciar contactos con las autoridades bolivianas.



Molina recordó que también el 13 de diciembre de 2023 se firmó un convenio con la empresa rusa Uranium One Group para construir una planta piloto semiindustrial con tecnología EDL en el Salar de Uyuni para producir 14.000 toneladas de carbonato de litio por año, pero subrayó que hasta el momento son los chinos los que tienen un mayor avance de estudio.



Ricardo Alba, especialista en litio, considera que después de 16 años, el proyecto no tiene aún tecnología industrial para extraer el litio de las salmueras de los salares boliviano, materia prima de la cadena industrial, como tampoco tiene un proceso industrial confiable para producir carbonato de litio y otros materiales básicos con niveles de calidad y pureza, a costos competitivos, por lo que considera que urge una pausa en la industrialización de litio.



La duda es si esto será posible cuando el motor ya está en marcha.