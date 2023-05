Leyla Krmelj de Moody's: “En Bolivia los niveles de liquidez de la banca vienen disminuyendo”

_¿Cómo han visto la reducción del Fondo de Protección Al Ahorrista que bajó de $us 184 millones a $us 9 millones en dos años?

Acá vemos dos cosas. Primero, la información que brinda el Banco Central de Bolivia no está completa ya que nos da las posiciones solo en dólares, lo cual no nos permite opinar sobre la posición global actual del Fondo de Protección Al Ahorrista (FPAH). Segundo, la información no está actualizada en vista de que el BCB no publica información actualizada desde el 8 de febrero de este año, lo cual tampoco permite dar una opinión precisa al respecto.