Logística principal obstáculo para importación directa de combustible para diversos sectores

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo), Fernando Romero, indicó que su sector asistirá a la reunión, aunque admitió que en estos momentos el gremio no cuenta con las condiciones de convertirse en un importador directo de diésel, principalmente. “Anapo no tiene la posición, ni la logística, ni un departamento de comercialización. No tiene la posibilidad de ser un importador directo, porque la comercialización, los tanques (de almacenaje) está en control de YPFB”, indicó.