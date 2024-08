Marcelo Montenegro: “Habrá incentivos para que las empresas extranjeras reinviertan sus utilidades en Bolivia”

En entrevista con EL DEBER, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, justifica la posibilidad de consultar en un referéndum la eliminación de los subsidios a los combustibles. Afirma que es un tema delicado y por eso el Gobierno prefiere compartir la responsabilidad con los bolivianos. Además, habla de la salida de multinacionales y de cómo la polarización política afecta a la economía.



_El presidente ha puesto a consideración de la gente la política de subsidio a los combustibles. ¿Esto significa que el Gobierno está con problemas para seguir subsidiando?

Lo que pasa es lo siguiente. Esta es una decisión muy sensible que requiere el pleno consentimiento de la población, porque como es un elemento que toca los bolsillos puede generar una reacción, aunque entienda.

O como cuando te pregunta el médico, tenemos que cortar este brazo si no vamos a perder todo el cuerpo. ¿Está de acuerdo?. Yo perdí a mi mamá hace un mes y solo para que le hagan pruebas de imagen esa trágica madrugada, firmé 10 documentos, porque en ese tramo puede suceder cualquier cosa.

Es lo mismo que sucede ahora, debemos ir de la mano del pueblo para consultar si está de acuerdo para evitar problemas más graves.

Caso contrario, el pueblo entenderá que vendrán problemas, pero es consciente de aquello. Es un tema compartido, no es un problema técnico, es un tema tan sencillo, si afuera cuesta $us 1,20 y en Bolivia 0,50 centavos de dólar, alguien gana los 0,70 centavos marginando. Entonces, nunca alcanzará porque sigue creciendo la economía.

Obviamente, la solución lleva mucha sensibilidad e impactos importantes y por eso la gente debe ser consciente.

_Al margen del referéndum, usted como ministro ¿considera que se debe eliminar el subsidio a los combustibles? Incluso hay sectores que piden eliminarlo…

Siempre uno habla en función a su base material. Le preguntas al ministro, pero una decisión siempre tiene un costo político, económico y social. Cuando la población tuvo subsidio a los combustibles por décadas, quitarlo siempre tendrá un desajuste y los de ingresos más bajos son los que más van a sufrir.

En Ecuador levantaron la subvención, pero no hubo los resultados esperados porque es complicado. Pienso que eso también va a desangrar la economía del país porque no hay ética en el capitalismo. Muchas personas que cantan el himno nacional son los que llevan combustibles de contrabando, en el negocio no hay civismo ni ética. Entonces, la eliminación de subsidios la debe decidir el pueblo.

_¿No estaría el Gobierno de manera paternalista pensando en algunos sectores, pero haciéndose un hueco grande que al final lleva al país a una situación delicada porque se trabaja a pérdida o déficit?

Sí, hay ese aspecto, pero es un tema delicado y el pueblo debe entender esto y por eso es importante la participación del pueblo en esto para que en conjunto se llegue a la solución. Siempre fue un problema levantar subsidios en todas partes del mundo. Por eso se lo consultamos al pueblo, no es una simple solución tecnocrática y facultad del gobernante de que esté en su ámbito de aplicación hacerlo.

Es una decisión importante y afectará a los 12 millones de habitantes que hay en el país.

_¿Cuánto del déficit fiscal corresponde a el subsidio a los combustibles?

Un 3,5%. (Bolivia cerró 2023 con un déficit fiscal cercano al 11%, todavía se desconoce la cifra precisa)

_Y en 2023 ¿a cuánto ascendió nuestro déficit fiscal?

Bueno, eso lo vamos a hacer en una conferencia de prensa, explicando cada uno de los componentes que tiene que saber la población en qué hemos gastado y por qué se ha llegado a un número concreto.

Eso ya lo teníamos planificado, pero por todas estas medidas, para que no se opaque, no lo hemos difundido, pero lo vamos a hacer posteriormente de las reuniones que tengamos ya con los distintos sectores del país.

_¿Se ha pensado en medidas de shock para reducir el déficit fiscal?

Sí. La clave ahí está en medidas de impacto trascendental estructural: aumentar la productividad. Paul Krugman, un economista, dice que al final todo en economía está reducido a la productividad.

Si tú quieres mejorar tus ingresos, tu bienestar, es aumentando la productividad, porque uno puede aumentar su bienestar endeudándose, pero eso es temporal, porque después tienes que devolver la deuda, ¿y eso qué significa? ¿Cómo puedes mejorar tu performance de devolver la deuda? Aumentando la productividad. Todo converge a mejorar la productividad.

Y eso es lo que está haciendo el presidente Luis Arce con su programa de sustitución de importaciones, porque eso primero hace que haya producción nacional y que no nos gastemos las divisas, que lo podamos hacer aquí adentro y que realmente se vaya formando un cuerpo robusto e industrial en el país.

_¿En qué va a consistir la repatriación de recursos libres de impuestos o alícuotas?

La medida que hemos planteado, es que cuando uno genera utilidades (una empresa) y no tiene su casa matriz aquí en Bolivia, sino afuera, hay un impuesto de beneficios al exterior, que es del 12,5%, o sea, sumado al 25% de utilidades aquí adentro, más al 12,5% se vuelve 37,5%. Para ese 12,5% si te lo llevas todo, bueno, tienes que pagar esa alícuota, pero si reinviertes por decir la mitad, la otra mitad que te la llevas por haber reinvertido ya no es del 12,5% y puede ser, por decirte un 8 o 9%. Entonces, incentiva a que reinviertas dentro de la economía y lo restante te lo lleves a una menor alícuota.

_¿Tiene un estimado de cuánto es el dinero que se llevan estas empresas filiales al exterior?

Más o menos hemos calculado $us 300 millones al año. Entonces, si hacemos un mecanismo de incentivo, por lo menos ahí se pueden quedar unos $us 150 a 200 millones.

_ Hablando de filiales, se ha vendido la molienda de Alicorp, se dio la venta de acciones de la empresa de seguros Bupa a Bisa Seguros y también la multinacional Kimberly Clark se vendió a Empacar. Y la salida de multinacionales provoca despidos ¿analizaron esta situación?

Cada caso es una cuestión particular, pero todas estas multinacionales nunca se van de una economía, siempre se quedan. Las petroleras, por ejemplo, las que hay ahora en Bolivia, han estado incluso desde la Guerra del Chaco, nunca se han ido. Alicorp no se va, solamente ha vendido la molienda, porque la comercialización la va a seguir llevando.

¿Y por qué está vendiendo la molienda? Porque las máquinas ya son más viejas, son menos eficientes. El grupo que se lo ha comprado, que yo sé que son siete empresarios, van a hacerlo mejor. Y lo que va a seguir comercializando es la venta del grano o subproductos que salgan de la soya. Eso sí no ha dejado Alicorp. ¿Tú crees que alguien dejaría ese mercado de traders? Nadie.

_Usted habla de aumentar la productividad, pero ello requiere recursos, Chile captó $us 35.000 millones en el primer semestre de 2024 de inversiones de EEUU, Canadá y China ¿en Bolivia de qué manera atraerán capitales extranjeros?

La repatriación de utilidades puede ser un aspecto dinámico, si esta gestión de utilidades ha reinvertido el 100% la próxima gestión, tu tasa - en la medida que vayas dejando más plata en la economía-te vas a poder llevar luego el dinero, pero a una menor tasa.

Es un mecanismo de incentivo importante que lo hemos planteado para que se atraigan capitales. Entonces, ese es el aspecto que queremos resaltar, porque creemos que es importante la inversión extranjera directa.

Pero también hay un elemento ahí. Obviamente el aspecto político se tiene que dilucidar. ¿Quién va a querer venir a invertir donde hay una fricción política entre varios actores que afectan a la economía?

Entonces, lo que ha propuesto el presidente sobre el referéndum que tiene un aspecto político también tiene que dirimir ese elemento para que de una vez por todas tengamos todos una claridad en el horizonte y en el escenario político que también se derive en un escenario económico.

Nadie puede decir que la política va por un carril y la economía va por otro. Claro, lo que estamos viviendo en la parte económica es resultado de la fricción política que hemos vivido desde inicios del año 2023.

_La caída en la producción de hidrocarburos tiene que ver con pagar $us 27 el barril a las petroleras, pero compramos combustibles a precio internacional ¿no se puede pagar más a las compañías para impulsar las inversiones en el sector?​

El tema de los 27 dólares está inserto en este momento en la Ley de Hidrocarburos. Entonces, simplemente modificar la ley en este aspecto, probablemente no sea lo más óptimo ni lo eficiente. Hay que ver otros parámetros más.

¿Se puede evaluar modificando esto de los 27 dólares? Obviamente, si alguien perfora, y en vez de encontrar gas, encuentra petróleo, pero lo tiene que vender en $us 27 cuando el costo de producción, por decir así, es 40, no va a sacarte ni una gota. ¿Por qué? Porque la ley le dice que tiene que vender a 27 dólares. Entonces, al encontrar gas no habría ningún problema.

Y el hecho de que Bolivia sea un país con campos que tienen mayor cantidad de gas que de líquidos, obviamente, tal vez ha permitido que este aspecto no sea un elemento que obstaculice. Pero siempre hay que mirar la probabilidad también de poder encontrar líquidos y de que estos también sean retribuidos y generen un margen.

Entonces, ese es un aspecto que sí se puede considerar, pero no me compete, tal vez al Ministerio de Hidrocarburos.

_Se reunirán con empresarios y sectores sociales para ver el tema de tipo de cambio, exportaciones e importaciones ¿quieren que los sectores sociales se sientan involucrados en la toma de decisiones?

No porque queremos que se sientan involucrados, sino porque también tienen que saber de todas las implicancias que tiene la política económica que se va a ir implementando.

Así que son actores también económicos y políticos importantes, porque si hay un sector que está de acuerdo y el otro no está informado, pues se pueden malinterpretar todas las decisiones que se puedan luego implementar; porque de estas dos líneas podría salir tal vez alguna aplicación de alguna medida, y si el otro lado no lo sabe pues se puede malentender o no comprender en su justa dimensión.

Para eso. es importante que también participen obviamente en un foro con una explicación didáctica de lo que se pretendería hacer si salen nuevas ideas de aplicación de medidas económicas.

_Hay una sensación de incertidumbre económica desde hace varios meses ¿qué mensaje puede dar a los bolivianos?

Quiero decirle a nuestra población que se han politizado de manera extrema muchos de los elementos de la economía.

Desde afuera, hay gente interesada que probablemente intenta que el Gobierno del presidente Luis Arce termine su accionar o que le vaya mal. Y aquí adentro también, por lo que se han politizado varios aspectos, obviamente ha generado un escenario de incertidumbre cuando Bolivia, si uno puede ver objetivamente, tiene muchos recursos naturales y tiene la capacidad de realmente reinventarse.