Mauricio Ortiz, AJE Group: “Bolivia tiene un gran potencial y vamos a instalar una nueva planta”

_¿Cuál es el valor agregado que les permite ser la cuarta firma más grande de bebidas no alcohólicas en el mundo?

Primero es alta calidad a un precio justo. Segundo, se aplica el modelo japonés, enfocándose en lo que realmente importa. Somos muy austeros. En esta oficina no hay sillas de cuero, ni las habrá porque no está en nuestro ADN, no genera ROI. Todo lo que se gana se invierte en líneas nuevas. Así, tras seis meses de gerencia, logramos un crecimiento del 43% en facturación y un 20% en volumen, sin mayor inversión.

Entonces, el dueño se convenció que Bolivia es un gran potencial y presenté un proyecto para una nueva línea de producción y la están fabricando en China. Muy pronto vamos a poner una planta más moderna en otra región de Bolivia.