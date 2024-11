“Motociclistas aprenden de amigos o familiares; no hay educación vial”, señala gerente de Univida

Es fundamental que la población tome conciencia de la situación que enfrentamos en nuestras carreteras y calles. La cifra del 82% es alarmante y refleja una realidad que no se puede ignorar en relación con los accidentes de motocicletas.

Lamentablemente, no siempre se toman las precauciones necesarias. Los motociclistas, tanto conductores como pasajeros, son los que sufren las lesiones más severas. Existe un dato que indica que el riesgo de sufrir lesiones graves en una motocicleta es 17 veces mayor que en un vehículo cerrado, como un taxi. Esto se debe a que los motociclistas están expuestos y no cuentan con un habitáculo que los proteja. Cuando ocurre una colisión, no hay elementos que los detengan, lo que resulta en lesiones graves.

Además, la falta de equipamiento de seguridad, como el casco, contribuye a que las lesiones sean aún más severas. Esto genera una mayor carga financiera en la aseguradora cuando se evalúan estos siniestros.