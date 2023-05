Ocho alimentos suben de precio y contrastan con la baja inflación

En el caso del queso, detalló que en igual periodo el valor trepó de Bs 24 a 30 el kilogramo. Hizo notar que el pico máximo de Bs 32 se registró hace una semana. En su oferta, dijo que también aumentó la cotización la manteca Gordito de Bs 16 a 20 el kilo; y la mantequilla, de Bs 12 a 18 el kilo. “ Lo real, desde mi modesta apreciación, es que la economía no está bien y la falta de circulante se refleja en la caída de las ventas”, anotó Guzmán, al poner en duda las cifras oficiales referentes a la tasa de inflación, cuyas cifras según ella, son ‘maquilladas’ y no creíbles.

Norma Araníbar, propietaria de una tienda de abarrotes, al igual que Guzmán, cree que la estimación de la FAO y cifras del Gobierno nacional no se ajustan a la realidad de precio en los mercados. “Ellos no hacen mercado. La gente compra menos porque no le alcanza, encima los precios, caso del azúcar, el fideo, el aceite y de los cereales se han disparado en las últimas cuatro semanas”, puntualizó.