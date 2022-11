Presupuesto General del Estado 2023 prevé mayor gasto en subsidios a combustibles, hasta los Bs 7.642 millones

Asimismo, calcula un déficit del -7,49%, menor al previsto en la presente gestión (-8,50%) como también una inversión más baja que en 2022, proyectada en $us 4.006 millones . Así, el Gobierno estima en 4,86% el PIB para la próxima gestión, cuando el Fondo Monetario Internacional proyecta un 3,5% y la Comisión Económica para América Latina (Cepal) un 3%. El Banco Mundial es más moderado en sus previsiones y estima el PIB boliviano en 2,8% para 2023.

Ayer, con motivo de la presentación del PGE 2023, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, anotó que la inversión pública estará en los $us 4.006 millones, menor a los recursos programados para la presente gestión ($us 5.015 millones). Asimismo, adelantó que se mantendrá la política cambiaria con respecto al dólar. El tipo de cambio fijo que muestra el documento es de Bs 6,86 con respecto al dólar.

El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Luis Fernando Romero, señala que si bien el déficit fiscal que se plantea para 2023 es del -7,49%, menor al -8,5% del PGE 2022, se explica porque al tener una menor inversión pública, esto producirá directamente un menor gasto y, por ende, un menor déficit en el país. “Pero todo depende si es que no se incrementa el gasto en otras partidas tal como ocurrió este año con una elevació n en el costo de la importación y subvención de combustibles; este año se tenía presupuestado Bs 4.794 millones para este efecto, pero el mismo creció un 59,4%, es decir, a Bs 7.642 millones para hidrocarburos”, anotó.

Para Antonio Saravia, doctor en economía y director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en Mercer University (EEUU), con este serían 10 años consecutivos de déficit fiscal, que seguirá acumulando deuda porque no bajan los gastos.

“El Gobierno necesita apretarse el cinturón, pero no lo hará hasta pasadas las elecciones. El resultado es más deuda (80% del PIB) y menos reservas internacionales. La madre del cordero es el subsidio a los hidrocarburos de $us 1.000 millones. Sin bajar eso, no hay chances de reducir la deuda”, expresó el especialista.