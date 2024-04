Regulador del sistema financiero ve que la intervención a Fassil explica la ‘minicorrida’ de abril de 2023

El informe hace referencia a que la cartera y los depósitos habrían tenido una lenta recuperación desde la aparente “minicorrida” registrada en abril de 2023, pero la ASFI señala que no se tomó en cuenta que este comportamiento se explica básicamente por la intervención del ex Banco Fassil S.A. en el citado mes, por lo que, para realizar un correcto análisis comparativo, la cartera y depósitos de dicha entidad no deben incluirse en las estadísticas.



En este sentido, la ASFI -en contacto con EL DEBER- señaló que excluyendo la entidad intervenida, se encuentra que en los últimos 12 meses los depósitos aumentaron en Bs 20.301 millones, representando un incremento del 10%, mientras que la cartera de créditos se expandió en Bs 18.107 millones, equivalente a un crecimiento del 9%. “Estas cifras muestran elocuentemente que la dinámica de los depósitos y la cartera se mantienen”.



Sobre los créditos impagos, The Economist indica que el índice de mora del sistema financiero boliviano solo incluiría los pagos de préstamos atrasados y no el monto total de los préstamos. Acerca de ello, la ASFI dice que es completamente erróneo, pues en Bolivia no solo se toma todo el monto de cada préstamo en mora, sino que se consideran los atrasos mayores a 30 días, cuando en la mayoría de los países de la región y del mundo el criterio utilizado son los 90 días.