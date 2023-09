Salida de Amaszonas provoca alza de hasta un 50% en precio de pasajes

La modificación de los precios generó molestia en los pasajeros que hicieron notar que aparte de tener que pagar más tienen que lidiar con la calidad del servicio dado que las líneas vigentes en el mercado nacional no pueden dar abasto a la frecuencia de los vuelos solicitados por los pasajeros.

Desde Boliviana de Aviación ( BoA ) indicaron que no se registró ningún ajuste a sus tarifas .

Según Gómez en estos 41 días, la empresa dejo de volar el martes 08 de agosto de 2023, Amaszonas dejo de transportar un promedio diario de 1.846 pasajeros, haciendo un total a la fecha de 72.000 pasajeros afectados y más de $us 4 millones en venta de pasajes.

“Los aeropuertos de El Alto, Viru Viru y Alcantarí de Sucre, han reducido sus operaciones aéreas entre un 7% y 9% diariamente, debido a la suspensión de operaciones de Amaszonas S.A., ya que a la fecha las líneas aéreas Boliviana de Aviación y Ecojet S.A. no han repuesto en su totalidad los vuelos que dejo Amaszonas”, indicó Gómez.

Ante este escenario Gómez recordó que la Dirección General de Aeronáutica Civil ( DGAC ) no ha cumplido con el fallo judicial del Amparo Constitucional interpuesto por la empresa que indicaba la restitución de las matrículas para volver.

“Si la empresa no sale de esta situación y se declara en quiebra, estaríamos hablando de una perdida general de 50 millones de dólares para Amaszonas S.A, que serán cobrados con daños y perjuicios al Estado boliviano, tomando en cuenta que una Resolución de la mayor instancia en el nivel jurídico del país, como es la Constitucional ha sido desobedecido y no acatada por las autoridades de la DGAC, dependiente del Estado boliviano”, hizo notar Gómez.

El experto en derecho del transporte, Álvaro Munguía, sostuvo que alegar que la DGAC no ha dado cumplimiento al fallo y no habría repuesto las matrículas, “no es una apreciación jurídica correcta, por cuanto el fallo constitucional no habría indicado que la DGAC reponga las matrículas sino que haga la notificación de la solicitud de cancelación de las matrículas realizada por la empresa arrendadora”.