Santa Cruz: El dengue azota a los niños con nuevos síntomas y cuadros graves

Hasta este hospital llegaron Sebastián (8) y su hermano de cinco años, que sufrieron los malestares del dengue. “Ayer (miércoles) tuve fiebre, después me sentí como agotado y me dolió la cabeza. Después me dolió el estómago y me daban ganas de vomitar. No pudimos dormir toda la noche, por eso mi mamá nos trajo al hospital”, relató Sebastián, mientras esperaba a su hermano que estaba en la consulta.