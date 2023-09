Un 27,5% de la industria que usa gas prevé cambiar de fuente de energía

Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, remarcó que el escenario que se presenta para la industria nacional privada no es del todo alentador, “por lo que ya deben ir analizando, que otras alternativas hay al gas y como las pueden implementar al corto y mediano plazo y por sobre todas las cosas que su puesta en funcionamiento no requiera fuertes inversiones”, sostuvo.

“La proyección que manejo indica que en 2029 la producción total de gas será de no más de 15 MMm3d y si no hay un cambio estructural en la política energética del país a más tardar en 2030 seremos un país importador de gas”, remarcó Ríos.

Chávez sostuvo que en 2014 el país produjo 60 MMm3d de gas y que durante ocho años por exportación de gas el país recibió unos $us 6.600 millones “que se traducían en impuestos a los hidrocarburos por un valor de $us 5.400 millones. Ahora las exportaciones de gas no superan los $us 3.000 millones y por impuestos a los hidrocarburos el país recibe no más de $us 3.200 millones”, remarcó Chávez.