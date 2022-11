YPFB dice que compra diésel con bajos niveles de azufre cumpliendo norma Euro VI

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asegura que no importa diésel de mala calidad y que el producto que adquiere para el consumo nacional cumple las especificaciones establecidas en la norma Euro VI, una reglamentación internacional cuyo objetivo es reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX) y las partículas finas (PM).

Se consultó al Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) para saber si investigaron sobre mercurio en diésel, pero no tienen estudios al respecto.

Ante esta situación, la palabra de YPFB no se dejó esperar. Mediante un comunicado de prensa la petrolera sostuvo que no importa combustible de mala calidad. “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos importa diésel en cumplimiento al Reg lamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes y la norma Euro VI, paralelamente mantiene la subvención en beneficio del transporte y del sector agropecuario, informó el presidente ejecutivo de la estatal petrolera, Armin Dorgathen, citado por la nota oficial.

“Alguien calificó al diésel de Bolivia como el peor de Sudamérica. Creo que es una posición exagerada. Nadie importa un diésel que no esté adecuado a las normas”, dijo.

El exministro de Hidrocarburos, Guillermo Tórrez, dijo que la producción boliviana de diésel no tiene el problema de azufre dado que el crudo que se extrae no tiene registro de este elemento. No obstante, sobre el producto importado, al igual que Del Granado, fue cauto al opinar. “Es necesario que YPFB transparente esta información”, dijo.