Beneficios de hacer ejercicio físico en compañía de una mascota

Este domingo 1 de septiembre, Día del Peatón a nivel nacional, será una oportunidad perfecta para que quienes aún no han experimentado la sensación de compartir un momento de ejercicio con sus mascotas y en familia lo hagan libremente, ya que la ciudad estará a su disposición.

Este tiempo compartido fortalece el vínculo emocional y aumenta la producción de hormonas de la felicidad, mientras que disminuye los niveles de estrés y ansiedad. Además, hacer ejercicio con mascotas mejora la empatía, ya que aprendemos a interpretar sus señales no verbales, lo que también nos ayuda a ser más empáticos y atentos en nuestras interacciones con otras personas.

"Definitivamente, las mascotas son grandes apoyos emocionales. Muchas personas con autismo, síndrome de Down o Asperger, entre otros, utilizan las habilidades de comunicación y vinculación de las mascotas para mejorar áreas que están, de alguna manera, disminuidas en estas personas", señala la psicóloga.

"Lo hacía sola porque mis papás y mis hermanos no querían acompañarme. Eran los momentos más aburridos de mi vida. Algunos días, me sentaba en la calle solo para hacer pasar el tiempo y evitar que mis papás me regañaran", comenta.