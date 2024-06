Clonación de voces con IA, una nueva modalidad de estafa que apunta a adultos mayores

“Recibí una llamada de uno de mis nietos adolescentes que vive en la Argentina. La llamada provenía de un número desconocido, pero reconocí su voz, en la llamada me dijo que estaba en Bolivia, pero que le habían robado y que necesitaba que le hiciera una transferencia y me mandó un código QR, por suerte me di cuenta de que algo no andaba bien, así que le dije que me llamara en cinco minutos y llamé a mi hija, quien me aclaró la falsedad de la llamada”, relata.