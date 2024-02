¿Cómo la figura paterna influye en la autoestima y salud mental de los hijos?

Para Andrea, ése fue uno de los momentos más tristes de su vida, pero no el más doloroso. Desde ese día, ella volvió a verlo sólo un par de veces más. No estuvo en su graduación del colegio ni en su colación de grado, tampoco en su boda o en el bautismo de sus hijas. Hoy, a sus 33 años, divorcio de por medio, esta joven madre cree que gran parte de sus malas decisiones estuvieron marcadas por la ausencia de la figura de su papá.

“Estoy hablando de un padre bueno; uno que me diera consejos cuando lo necesitaba, que me hubiera apoyado en lo que yo quería estudiar. Necesitaba un papá que esté conmigo, que me aconseje para que no me equivoque. Creo que cuando me casé, lo que estaba buscando era reemplazar el cariño perdido de mi papá”, reflexiona.