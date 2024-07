¿Cuáles son los seis principios de la autoestima?

“Temo mostrarme como soy, temo que la gente descubra que soy vulnerable y eso me hace tener una baja calificación de quién realmente soy”, comenta.

La manera en la que nosotros mismos nos percibimos es de vital importancia, ya que el ser humano no funciona bien si no está emocional e internamente bien. Estas alteraciones se producen cuando nuestra imagen propia y la que los demás puedan tener sobre nosotros entran en conflicto, cuando nuestra autoestima es afectada.

Por ello, es importante tomar en cuenta tres acciones, la primera es la disposición a experimentar plenamente todo lo que sentimos, pensamos, hacemos, soñamos. La segunda acción es ponerse del lado de uno mismo, es decir, no pelearse internamente. Las acciones anteriores están relacionadas con una tercera: ser amigos de nosotros mismos, es decir, aceptarnos.

Ninguna persona logra cultivar su autoestima si no se convence de que es perfectamente competente para alcanzar y vivir en un estado emocional positivo.

Ser responsable significa aceptar las consecuencias de lo que se hace o no se hace. Elegir, por ejemplo, no actuar frente a un problema, ya que estoy en todo mi derecho. Lo que no puedo hacer es tratar de culpar a otros o a la vida misma por los efectos de mi pasividad.