Gran Poder, de expresión folklórica a pilar de la economía creativa

Sanjinés especifica que “la economía creativa constituye un conjunto de sectores y actividades productivas que fusionan el valor económico con el valor cultural que producen, y como en todo proceso económico, no podría existir la demanda cultural si no hay quién lo consuma. Necesitamos consumo cultural para que la economía creativa funcione como tal”.

“La identidad en una fiesta o en una comida, como es una cultura viva, es dinámica, por lo tanto, puede cambiar. Preservar no significa no dejar que no exista ningún cambio. En el caso del Gran Poder, han existido cambios en los últimos 50 años, sobre todo por la participación de la mujer, pero lo que hay que preservar es que no se pierda la esencia religiosa artística que tiene la festividad”, agrega Cajías de la Vega.