Ajo para fortalecer las uñas

Si eres de las personas que le gusta lucir sus uñas, pero se te rompen con facilidad, este tip te ayudará a acabar con esa pesadilla y a mostrar tus manos con orgullo.

El ajo será tu mejor aliado, basta con frotarlo sobre las uñas limpias, preferiblemente de noche para no incomodarse por el olor, para fortalecerlas. Además, si tienes la mala costumbre de morderlas, con seguridad que cuando lo uses no tendrás más ganas de hacerlo y las dejarás crecer fuertes y hermosas.

El ajo también impide el crecimiento de hongos y bacterias, y aporta minerales importantes como calcio y magnesio, que contribuyen a conservar el esmalte de las uñas. Además, favorece la circulación sanguínea.

Otra manera de usarlo



Puedes preparar un esmalta casero para fortalecerlas, solo necesitas 3 dientes de ajo, aceite de oliva y un bote de esmalte transparente medio vacío. Para prepararlo basta con picar finamente el ajo, mezclarlo con aceite de oliva y el esmalte. aplicarlo cada 3 días.

No te preocupes por el olor del ajo, pues luego de un par de días macerado en el esmalte, este desaparecerá.