APAC dice que fondos para la cultura no se deberían mendigar

Luego de que la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC) reclamara a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la falta de pago de los recursos comprometidos para la realización de festivales artísticos, que suman Bs 700.000, el presidente de APAC, Percy Áñez Castedo, dijo que a pesar que no recibieron ninguna notificación para el desembolso, solo un compromiso verbal, el pago se efectuó en horas de la tarde de ayer, y la Alcaldía desembolsó lo adeudado, ante la preocupación de los organizadores de poner en riesgo al Festival de Música Renacentista y Barroca Americana “Misiones de Chiquitos” 2024



Áñez dijo que la realización del festival cada año se hace mediante voluntariado, y el directorio lo hacen por puro amor, “esto requiere de mucho esfuerzo económico, logístico, porque no solo ofrecemos un espectáculo de calidad, sino que ponemos el nombre del país en alto, generamos recursos, y existe un amplio circulo virtuoso. Hay que tomar más en serio la cultura, que no parezca que estamos mendigando recursos, esto es una colaboración por auspicio”,manifestó el director de APAC.



La deuda de Bs. 700.000 estaba relacionada con un convenio firmado entre la comuna y la Asociación Pro Arte y Cultura para financiar el Festival Internacional 2023 y ponía en riesgo la realización de futuros festivales culturales.



El Festival sigue en pie



Percy Añez anunció que el Festival de Música Barroca y Renacentista será completamente gratuito para el público. Decisión que busca honrar la generosidad y apoyo de la comunidad, demostrada especialmente en el festival anterior, cuando se realizaron conciertos gratuitos debido a inconvenientes operativos.



El festival Internacional de Música Barroca y Renacentista “Misiones Chiquitos” 2024 se prepara para su XIV edición, que se realizará del 22 al 30 de abril en Santa Cruz y otras provincias.



El festival, que se realiza cada dos años desde 1996, es el más grande en su género a nivel mundial y resalta la fusión única de la cultura misional jesuítica y la influencia europea en la región.



Entre los invitados destacan Juilliard de Nueva York¹ y Royal College of Music², dos de las más prestigiosas academias de música del mundo, que compartirán escenario con las orquestas locales.