Huaytari ya no tiene la 'mayoría' con la que llegó al cargo; apuntan a una 'mano negra'

En medio del escándalo que envuelve al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari , sus colegas, los diputados renovadores del MAS, revelan que fue elegido con más del 90% de su bancada, en noviembre de 2023. Aseguran que no sabían de esas denuncias .

No obstante, ese respaldo mermó por las acusaciones en su contra. Desde el Ejecutivo y Legislativo piden que se someta a las investigaciones y se aleje del cargo. Otros apuntan a una “mano negra” que busca desestabilizar el Legislativo y aseguran que Huaytari no renunciará a la Presidencia ni pedirá licencia del Legislativo.

“Viene de esa misma calaña que se opone a aprobar los proyectos, son ellos los que sabotean a Huaytari, son ellos los que están detrás del cargo de Huaytari, pero nosotros no vamos a permitir. No va a renunciar, ni se va alejar del cargo , ni va a pedir licencia. El Presidente de la Cámara de Diputados goza de la confianza de la bancada cruceña y vamos a respaldarlo hasta que concluya su mandato” afirmó Cuéllar a EL DEBER.

Además, aseguró que la venta de equipos que realizó a la empresa Grupo Interdisciplinario de Soluciones (GIS SRL) fue entre 2019 y 2020. “Él tiene todo para demostrar. Cuando ha asumido en Diputados, no se ha encontrado ninguna transferencia. Esa 'mano negra' no especifica que esa investigación que se le está haciendo a Israel Huaytari, es de hace cinco años atrás”, agregó Cuéllar.

“Si el compañero Huaytari tiene esas denuncias tendría que pedir un permiso de 20 días, el tiempo necesario que él necesite para resolver este tema tan complejo”, dijo Mamani a EL DEBER. Agregó que como fue elegido de manera orgánica, Huaytari seguirá gozando del apoyo de su bancada, mientras no se demuestre su culpabilidad.

Desde el Órgano Ejecutivo, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño , no se quedó indiferente al tema y pidió a Huaytari que se someta a las investigaciones judiciales.

“Si lo convoca la justicia tiene que asistir. No hay nadie con impunidad en Bolivia, las reglas son para todos. Compañero Huaytari debe responder ante la justicia, debe aperturar (abrir) todas sus cuentas y todo lo necesario para aclarar a la población, nadie es impune”, afirmó.

Molestia en la brigada potosina

Los parlamentarios de esta región debían reunirse el lunes para tratar este tema, no obstante, no hubo el quórum necesario, no asistió Huaytari ni Copa. “Esto es una falta de respeto a la Brigada Parlamentaria de Potosí”, protestó el diputado Juan José Tórrez de Comunidad Ciudadana (CC).