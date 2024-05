Huaytari está bajo la lupa del Ministerio de Justicia desde hace más de un año

Los movimientos de dinero que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari , están bajo la lupa del Ministerio de Justicia desde hace un año, cuando fue denunciado por la supuesta tenencia de vehículos robados en Chile , según documentos de la investigación. De hecho, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF ) recibió dos solicitudes, el 2 y 4 de mayo de 2023, del Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de Justicia, para que se indague las cuentas del diputado y de otras dos personas. Huaytary regaló el 13 de marzo de 2023 a dirigentes de la subcentral Humajila del municipio de Macha, en el norte de Potosí, un vehículo Nissan X-Trail rojo. El motorizado no tenía papeles y esa fue la primera alerta de los “beneficiarios” de este obsequio. “Fuentes abiertas señalan que el señor Huaytari estaría vinculado con el caso de vehículos robados en Chile, debido a que una víctima denunció que su motorizado fue regalado en el departamento de Potosí a una organización social”. El texto corresponde al informe de la UIF del 8 de diciembre de 2023, emitido siete meses después de la solicitud del Ministerio de Transparencia y a 30 días del juramento de Huaytari como presidente de la Cámara de Diputados. Cuando fue elegido para ocupar el cargo, el tercero en la línea de la sucesión constitucional, sus cuentas ya estaban investigadas según el trámite 150636 de la UIF. Este caso tiene que ver con una “investigación financiera y patrimonial” contra Huaytari, pero también contra el teniente coronel de Policía Raúl Cabezas Pantoja, quien fue comandante de la Policía fronteriza de Uyuni y que ya enfrenta cargos por corrupción e enriquecimiento ilícito. La información financiera recuperada en la pesquisa tiene que ver con los movimientos realizados entre 2012 y 2022. El documento luego fue derivado a la Fiscalía y tras este procedimiento, las cuentas de Huaytari fueron congeladas. El aludido negó las acusaciones, calificó de “falsos” los documentos derivados por la UIF y anticipó la intención de liberar sus finanzas del secreto bancario. En el ámbito político se declaró víctima de una “cobardía” porque el caso estalló ahora y no enero de este año. Además, negó que haya sido notificado por este caso. Tampoco fue convocado por la Fiscalía para que emita sus descargos de manera formal, aunque el caso pasó a Santa Cruz debido al origen de los recursos que llegaron hasta sus cuentas bancarias. El próximo 30 de agosto, el presidente de la Cámara de Diputados cumplirá 39 años de edad. Fue elegido como diputado uninominal por la circunscripción 39 que abarca una buena parte de la Provincia Bustillos en el Norte de Potosí y fue allí donde regaló el vehículo en 2023.

La investigación, que ahora está en manos de la Fiscalía, reveló que el presidente de la Asamblea Legislativa y su esposa, recibieron Bs 1,4 millones entre 2020 y 2022 en una cuenta mancomunada. En ese periodo la crisis en el MAS aún no había estallado. “Se establece que el analizado (Huaytari) y su esposa Elisa S.M recibieron 193 depósitos por un importe total de Bs. 1.407.429,00, en una cuenta mancomunada que tienen ambos, siendo que la entidad financiera no cuenta con la información de los depositantes en su sistema y no se conoce el motivo generador de los recursos ”, señala el reporte. Además, según estos documentos a los que accedió EL DEBER, el Grupo Interdisciplinario de Soluciones (GIS), una inmobiliaria que también se dedica a importación con sede en Santa Cruz de la Sierra, hizo depósitos por Bs 89.000 en las cuentas de Huaytari. La empresa, en una publicación solicitada en EL DEBER, aclaró que “le compró al señor Israel Huaytari Martínez un equipo cinema 7D, por la suma de Bs 83.770,56, siendo únicamente esa la relación con el citado señor”. Este equipo sería para equipar una urbanización que está en desarrollo cerca del municipio de Cotoca.

El diputado potosino Antonio Colque, de la facción 'evista' del MAS, cuestionó duramente a Huaytari. Aseguró que el parlamentario compró dirigentes “con vehículos chutos”, siguiendo una estrategia de prebendas “para mostrar convocatoria”.



“¿Cómo siendo una autoridad electa, podemos entregar autos chutos como prebendas?; de esta manera, Huaytari nos está dividendo”, aseguró Colque luego de recordar que el actual presidente de la Cámara de Diputados fue militante de Alianza Social (AS) y no del MAS.



“Por incapaz debe irse a su casa. Se dedica a dividir, a manipular y a la corrupción. Fue impuesto por Arce. El ministro (Iván) Lima, tanto nos acusa a los diputados radicales, ahora que investigue pues hasta el final. Cuidando que se estén socapándose. Que se investigue los bienes que tiene Huaytari; que se lo investigue hasta el final”, demandó Colque.



El diputado cuestionado se ausentó este fin de semana a Llallagua, el centro urbano más importante del norte de Potosí, para dar explicaciones a sus bases, informó su equipo asesor. No fue posible conseguir una entrevista con él, sus coordinadores señalaron que su prioridad es dar explicaciones a su región, una zona minera y agrícola de Potosí, antes que a los medios.



“Si existe una denuncia o investigación sobre corrupción, pido transparencia total; no tengo nada que ocultar. No vamos a tolerar acusaciones infundadas. Estoy dispuesto a levantar el secreto bancario si es necesario, sin temor alguno, no somos cobardes, estamos comprometidos con la verdad” manifestó Huaytari antes del fin de semana.