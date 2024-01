Kylian Mbappé: “Merezco el dinero que gano”

Kylian Mbappé volvió a ser noticia, esta vez no por los goles que marca con el París Saint Germain o con la selección de Francia, sino por mostrar su faceta más personal.



Su deseo de formar una familia, la final perdida con Argentina en el Mundial 2022, su deseo de competir en los Juegos Olímpicos 2024, la relación que mantiene con sus padres, sus ingresos.



Todos estos temas saldrán a la luz este jueves en la noche en el reportaje “Envoyé Special’, que se emitirá en la cadena France 2.



Mbappé admite que cosas le gustaría realizar en su vida cotidiana: “Ir a comer tranquilamente a un restaurante, salir de fiesta con amigos, fiesta de incógnito , que nadie te vea…A la mañana siguiente, un buen brunch al sol en una terraza. Cosas simples de la vida”.



También comenta sobre sus ingresos anuales, no negó ganar cerca de 100 millones de euros por temporada.



“A los 12 años también pensaba que en el fútbol había demasiado dinero. Merezco el dinero que gano, no se lo robé a nadie. El mundo funciona así”, respondió el delantero a la periodista Elise Lucet.