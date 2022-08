Boca sanciona a Benedetto y Zambrano por pelearse entre ellos

Boca Juniors suspendió por dos partidos a sus futbolistas Darío Benedetto y Carlos Zambrano por haberse peleado a golpes durante el entretiempo del empate 0-0 ante Racing el domingo pasado, por la decimotercera fecha de la Liga argentina.



"El Club Atlético Boca Juniors, luego de los hechos sucedidos el pasado domingo, informa que los jugadores Darío Benedetto y Carlos Zambrano no serán parte del plantel del primer equipo en los siguientes dos partidos", anunció este martes el club en un escueto comunicado en su página oficial.



Al final del primer tiempo ante Racing, en el que Boca fue claramente superado por su rival, Benedetto increpó en el campo a algunos de sus compañeros, entre ellos Zambrano, defensor de la selección peruana.



Al regresar del vestuario, el peruano mostraba evidentes marcas en el rostro y una inflamación en el pómulo izquierdo, que no tenía al final de la primera parte, mientras que Benedetto presentaba una marca en el cuello, presuntamente también por el altercado con el defensor en el vestuario.



Después del encuentro, el director técnico de Boca, Hugo Ibarra admitió que "hubo una discusión entre Benedetto y Zambrano", pero matizó: "discusiones por algo del partido siembre las hubo y las hay en el fútbol, por alguna situación del juego, pero no pasa más de eso".



Horas después, el vicepresidente segundo del club, el exídolo Juan Román Riquelme, se reunió con el plantel y el cuerpo técnico en la concentración para recriminarles la pelea, que pronto quedó expuesta en la prensa y redes sociales.



De esta forma, Boca no contará con el zaguero ni con el delantero para los partidos del miércoles ante Rosario Central, y el del próximo domingo como visitante contra Defensa y Justicia.