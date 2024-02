China renuncia a amistosos de Argentina tras polémica con Messi

Las autoridades chinas renunciaron a acoger dos amistosos de la selección de Argentina en marzo después del enfado generado entre los aficionados por la ausencia de Lionel Messi en un reciente partido del Inter Miami en Hong Kong.



La albiceleste había anunciado una gira por China del 18 al 26 de marzo con encuentros contra Nigeria en Hangzhou, en el este, y contra Costa de Marfil en Pekín, en la última ventana de preparación antes de la Copa América de Estados Unidos-2024.



Pero el ambiente se enrareció alrededor del capitán argentino después de no participar por lesión en un amistoso el pasado domingo en Hong Kong por el que los aficionados llegaron a pagar más de 500 dólares.



El viernes por la noche, la Oficina de Deportes de Hangzhou anunció en un comunicado la cancelación del partido entre Argentina y Nigeria.



"Considerando los motivos que todo el mundo conoce, según las autoridades competentes, no se reúnen las condiciones para que el evento tenga lugar y se ha decidido anularlo", afirmaron.



Apenas horas después, el sábado por la mañana, la Asociación de Fútbol de Pekín señaló que la capital "no prevé, por ahora, organizar el partido en el que debía participar Lionel Messi".



El astro argentino y el copropietario del Inter Miami, David Beckham, salieron abucheados y silbados del estadio de Hong Kong, adonde habían acudido muchos aficionados de China continental.



El '10' apenas interactuó con el público, que había llenado el estadio de camisetas albicelestes de Argentina y rosas del Inter Miami, y evitó saludar a las autoridades al fin del encuentro.



El enfado entre la afición china aumentó tres días después cuando vieron a un Messi sonriente jugar 30 minutos de otro amistoso en Japón.



El influyente diario nacionalista chino Global Times cuestionó en un editorial "la integridad" del futbolista y le reclamó "una explicación razonable" sobre lo ocurrido antes de los partidos de marzo.



Presionada por las autoridades y la opinión pública, la revista Tatler Asia, organizador del partido en Hong Kong, prometió un reembolso del 50% del precio de las entradas.