En Hong Kong no, en Japón sí: China arremete contra Messi

La ausencia de Lionel Messi en un amistoso en Hong Kong y su participación tres días después en otro en Japón agravaron el enfado de internautas y medios chinos, que acusan al astro argentino de maniobrar contra Pekín.



El capitán de la albiceleste campeona del mundo fue ruidosamente silbado y abucheado el domingo en Hong Kong, después de no participar en un partido de pretemporada del Inter Miami, alegando una lesión.



Los aficionados, que habían pagado hasta 4.800 dólares de Hong Kong (500 dólares americanos), reclamaron el reembolso de las entradas y silenciaron el discurso de agradecimiento del copropietario del club, David Bekcham.



Solo tres días después, el '10' disputó media hora de un amistoso en Japón, encendiendo todavía más a los aficionados chinos, que se sintieron señalados.



El viernes, Tatler Asia, la entidad organizadora del evento, dijo que estaba "profundamente apenada" y prometió a quienes compraron boletos un reembolso del 50%.



"El partido de Hong Kong fue el único de los seis partidos amistosos de pretemporada de Messi en que estuvo ausente", destacó en un editorial el influyente tabloide nacionalista Global Times, que cuestiona "la integridad del Inter Miami y de Messi".



"Messi y el Inter Miami no lo pueden dejar así, desdeñando a los aficionados y la opinión pública. Messi no es solo un jugador, sino también una figura pública", afirma.



"Si hay errores o infracciones en su integridad, la atención que le rodea provocará una enorme reacción adversa", asegura el tabloide.



El artículo recuerda que la selección argentina tiene previstos dos partidos en China en marzo, menos de un año después de una visita de la albiceleste a Pekín en la que se cerraron importantes contratos publicitarios.



"Se espera que [Messi] dé una explicación razonable antes de esa fecha", dijo el Global Times.



En su editorial, el diario llega a sugerir que siniestras fuerzas extranjeras han conspirado para dañar la reputación de esta ciudad semiautónoma china.



- "Calculado menosprecio" -