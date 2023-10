¿Fútbol del pueblo? Altos costos alejan a los aficionados de su selección en Sudamérica

El promedio de costos es unos 102 dólares, en una nación con un salario mínimo de USD 270. Pablo González, un trabajador de una universidad de esa ciudad caribeña encargado de los servicios de mantenimiento y aseo, ya se resignó a que no podrá ver a su selección el jueves ante Uruguay por falta de dinero.

"En el caso personal (pagar) es algo imposible (...) hay gente que tiene un poder adquisitivo muy alto pero uno no puede disfrutar de eso ", se quejó en conversación con la AFP el aficionado de 49 años.

"Me cuesta mucho, como a todos. Pero yo no soy nadie como para poner el precio de las entradas", dijo en una rueda de prensa. "Si fuera por mí, que la gente vaya gratis. (pero) ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada en esto", señaló.