La ACF suspendió provisionalmente a Salomón, Rocabado y Frías

La Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) suspendió de manera provisional a dos expresidentes de la institución, Pablo Salomón y Lily Rocabado, además del ex tesorero José Carlos Frías, mientras dure un proceso que se les sigue ante el Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) de la ACF.

Basándose en el artículo 16, incisos 1, 2 y 3, del Estatuto Orgánico de la ACF, dicha suspensión significa que no pueden ejercer ningún cargo dirigencial, tampoco pueden participar, asistir o representar en actividades deportivas relacionadas al fútbol.

El problema se basa en unos dineros que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) giró como préstamo a la ACF, pero que dicha plata fue cobrada por personas ajenas a la asociación.

Se trata de cuatro cheques, por un monto total de $us 300.000, que entre febrero y abril de 2019 fueron entregados a Lito Alaín Ramírez ($us 50.000), Tatiana Coca ($us 50.000), Lixia Martínez ($us 100.000) y Jorge Ricardo Algarañaz ($us 100.000). El tema se hizo público el año pasado convirtiéndose en un escándalo nacional.

La denuncia que formuló la actual dirigencia de la ACF ante el TJD es que Salomón utilizó a cuatro personas de su entorno para beneficiarse con ese dinero y que Rocabado y Frías no cumplieron con su función de denunciar el hecho y no precautelaron los intereses de la asociación, motivo por el cual se los acusa a los tres de daño económico a la ACF.

En la denuncia, que firma el actual presidente de la ACF Noel Montaño, se deja establecido que fue la misma FBF, en esta gestión, la que informó que el dinero fue en calidad de préstamo para la ACF y que los $us 300.000 fueron devueltos el 30 de diciembre de 2020, por una persona particular de apellido Mamani.

Según se informó desde el interior de la ACF, el TJD emitirá un fallo aproximadamente en 30 días. Si dicho fallo da la razón a la denuncia interpuesta por Montaño, los suspendidos pueden pasar a ser expulsados; pero si es favorable a Salomón, Rocabado y Frías, la suspensión será anulada; en ambos casos se puede apelar al tribunal de la FBF.

