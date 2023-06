Messi dijo que no entra en sus planes jugar el Mundial 2026

“Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial ”, expresó Messi al programa deportivo Titan Sports.

“Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí. No creo que participe en el próximo Mundial. No he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar”, agregó la ‘Pulga’.