Thiago Ribeiro considera que Royal Pari “sufrió todo el año” con el arbitraje

Thiago Ribeiro, capitán de Royal Pari, no ocultó su descontento tras el empate 0-0 frente a Guabirá, un resultado que condena a su equipo a jugar un partido indirecto por la permanencia en la primera división contra Totora Real Oruro, subcampeón de la Copa Simón Bolívar. En una conferencia de prensa posterior al encuentro, Ribeiro expresó su frustración por las decisiones arbitrales que, según él, han afectado el desempeño del equipo a lo largo de la temporada.



“El fútbol es como en la vida; hay momentos de mucho éxito y otros difíciles. Nos faltaron los resultados. Somos un equipo muy trabajador y honesto, y lastimosamente todo este año hemos estado sufriendo con los arbitrajes. Es una pena que pase esto. No sé cuál será el motivo”, declaró el capitán, enfatizando que las decisiones arbitrales han sido un factor recurrente en sus partidos.



Ribeiro fue contundente al señalar que dentro de la cancha se percibe una “mala intención” por parte de los árbitros. “No es falta de capacidad; es mala intención”, afirmó, dejando claro que estas decisiones han generado una gran frustración entre los jugadores. El capitán también reconoció el esfuerzo de Guabirá, pero insistió en que el resultado debería reflejar el mérito deportivo.



“Sabemos que al frente había otro equipo que también peleaba con nosotros por el indirecto. Felicitamos a Guabirá; hizo su trabajo, pero sería mejor que fuera netamente por mérito deportivo”, añadió Ribeiro, quien se mostró preocupado por el impacto que las decisiones arbitrales podrían tener en el crucial partido indirecto por la permanencia.



El capitán no escatimó en críticas hacia el árbitro del encuentro, Cristian Condori. “El árbitro del encuentro es incapaz de dirigir un partido. Me imagino que ha estudiado y se ha preparado para dirigir, pero se hace muy difícil así”, comentó Ribeiro, sugiriendo que la calidad del arbitraje debe mejorar para garantizar un juego justo.



Consciente de la presión que enfrentan en la próxima fase del torneo, Ribeiro expresó su deseo de que no se repitan las situaciones adversas en el partido indirecto. “Ojalá no nos pase en el indirecto; lo vamos avisando. Nosotros solo queremos jugar y que todo lo que ocurra sea netamente por mérito deportivo”, enfatizó.



A pesar de la frustración por las decisiones arbitrales y la presión del próximo partido, Ribeiro se mostró decidido a luchar por la permanencia en primera división. “Este equipo ha demostrado ser fuerte ante la adversidad y estamos listos para enfrentar lo que venga”, concluyó el capitán de Royal Pari.



Con este empate ante Guabirá, Royal Pari se enfrenta a un desafío crucial en su búsqueda por mantenerse en la máxima categoría del fútbol boliviano.