Diego Bertie: muere el popular actor y cantante peruano tras caer de un edificio en Lima

Carlos Sánchez de La Puente, manager del artista, indicó que "por respeto a la familia y amigos más cercanos del artista" no ofrecería más detalles sobre el fallecimiento.

Bertie también confirmó que había tenido una relación con el polémico escritor y presentador Jaime Bayly , de quien aseguró no guarda buenos recuerdos.

"Tuvimos una relación corta, fallida. No fue una relación relevante. Lo relevante fue lo que él hizo conmigo. Escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera. Me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño", aseguró el actor.